渣打6日最新公布的中國開發商景氣指數（CDSI），由2019年中旬的45急挫至20，顯示在新冠肺炎疫情的嚴重打擊下，2020年上半年的房地產市場情緒極度低迷，開發商正飽受前所未有的壓力。

路透報導，調查結果顯示，因疫情爆發，2020年第一季大陸房地產銷售停滯，嚴重影響開發商的銷售收入。即使開發商提供折扣及進行推廣，但受訪的開發商預期，因收入下降和買家對購房的意願下降，2020年上半年的銷售情況將會維持低迷。

報告稱，儘管開發商預期銷售將在第二季溫和回升，但因價格調整，上半年銷售量仍將急跌，銷售收入將出現較大幅度下跌。即使疫情減退，但因現金狀況趨緊，開發商在加快建築進度或增加購地方面可能出現困難。

渣打預期，2020年上半年大陸房地產投資，不包括購買土地，將較上年同期下跌5％至10％，而住房銷售將比上年同期下滑10％至15％。雖然開發商在各地復工後，加快建設並增加銷售，但渣打認為，面對房地產市場整體仍在調控的情下，勢必要推出更大力度的政策，以支持受疫情影響而陷入困境的開發商及城市。

(工商 )