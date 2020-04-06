全球最大連鎖藥妝品牌屈臣氏集團，旗下化妝品零售店ICI Paris XL在荷蘭的155間分店因拒絕繳交4月租金，遭到當地購物商場一位業主告上法院，並申請屈臣氏歐洲業務應宣告破產。

英國金融時報報導，該名業主追討的欠租為9,474.72歐元。報導稱，由於新冠肺炎疫情在歐洲持續擴散，不少品牌店鋪無法正常營業，傳出ICI Paris單方面寫信給業主，表示自4月1日起將不會交租，因需配合政府防疫無法開門營業，屬「不可抗力條件」，有權不再履行租約。業主對該公司的高傲態度氣極，才決定採取法律途徑。

報導稱，ICI Paris的董事總經理Lina Alblas-van den Burg表示，依照荷蘭法律，該名業主的要求不可能成功，但明白該名業主心情，會盡快安排雙方見面達成共識。ICI Paris目前歐洲店鋪數目近300間。

面對外界質疑是否母公司財務狀況出了問題才無法支付租金，屈臣氏集團則強調，該公司財務狀況一向相當穩健。屈臣氏稱，全球正面臨艱難的時刻，將會主動跟業主維持緊密的溝通，以求達到雙方互利的結果。

(工商 )