配合中央銀行推出的2,000億元中小企業貸款專案融通方案，財團法人中小企業信用保證基金推出「中央銀行辦理銀行承作受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響之中小企業貸款專案融通」信用保證措施，將針對銀行依本保證措施辦理之專案貸款，提供高保證成數、低保證手續費率之優惠融資信用保證，全力協助受嚴重特殊傳染性肺炎影響之中小企業取得銀行低利貸款，減輕財務負擔。

信保基金表示，為強化對中小企業之支援與協助，經銀行自行認定有受疫情影響的中小企業，只要票、債信正常，信保基金保證手續費年費率固定0.1%，且一、單一企業申請本措施之授信總額度在200萬元以內，且貸款利率於中央銀行辦理專案融通期間，最高按專案融通利率加0.75%，浮動計息，目前年利率為1%，保證成數最低９成。

信保基金說，單一企業申請本措施之授信總額度逾200萬元，且貸款利率於中央銀行辦理專案融通期間，最高按專案融通利率加1.25%，浮動計息（目前年利率為1.5%）：保證成數最低８成。

本保證措施亦可搭配政府相關紓困振興貸款措施，像是防疫千億保、振興觀光產業融資信用保證專案貸款等，將依該措施規定。有營運週轉資金需求的中小企業，從4月1日起至今年底，可就近向往來銀行申請。

(工商 )