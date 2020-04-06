以色列一位政府官員說，出於宗教原因留鬍子的以色列人，將可以選擇特殊的口罩，既保護他們免受新冠病毒的侵害，又不必放棄信仰的堅持而刮鬍子。

半島新聞(Aljazeera)報導，為了防止新冠病毒的流行，以色列當局上週，發布人們應在公共場合掩蓋自己的嘴和鼻子，也就是口罩的意思。

然而，以色列是3大宗教(猶太教、基督教、伊斯蘭教)的重要地點，不管是哪個宗教的教士，都以蓄鬍鬚作為重要的信仰的標誌，他們有時將宗教看得比自身健康還重要，也不是政府的命令能夠改變的，所以以色列認真的討論，如何容納鬍鬚的問題。

以色列衛生部副部長伊塔瑪‧格羅托（Itamar Grotto）說，口罩將作相應的調整。

他在電台上說：「我們正在為口罩建立標準認證，這意味著幾天之內，就會出現各種尺寸的口罩，因此那些留著鬍鬚的人，也將能夠使用適當的口罩。」

不過，猶太教拉比高層(Israel's Chief Rabbinate )發言人表示，拉比也可能會考慮發布一項裁決，同意猶太教士剃鬚，如果必要的話。

拉比是猶太教的特別階層，原意就是「智者」，差不多就是宗教領袖。

以色列的國會議員，同時是穆斯林政治領袖的提比（Knesset Ahmad Tibi）表示，以色列的巴勒斯坦公民，約佔人口的20％，然而以色列政府似乎把他們視為二等公民，防疫的工作總把巴勒斯坦公民排除在外。提比是阿拉伯人復興黨領袖，他的黨派在120個國會席位中，僅有15席。

提比認為，在新冠病毒蔓延的最初幾周，巴勒斯坦社區明顯沒有進行嚴格的病毒檢測。因此他指責以色列當局，在防疫工作中，對猶太城鎮與對阿拉伯城鎮是有差別的。

在以色列，新冠病毒感染者有8611人，造成51人病逝。雖然與全國平均值相比，巴勒斯坦人的感染率不，但是巴勒斯坦公民的檢測率和報告率也較低，可能有感染黑數。

在爭議地區約旦河西岸，巴勒斯坦發言人表示，當地共有252例巴勒斯坦病患，其中包括40名兒童。

(中時電子報)