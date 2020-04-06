34歲大陸歌手李榮浩，去年9月和交往5年的女友楊丞琳結婚，他也經常會分享私下的生活近況，不時在社群平台與粉絲幽默互動。不過這回李榮浩消失了半個月之久，終於在5日晚間曬出一張自拍照，還在貼文問粉絲「是不是想哥了」，沒想到網友紛紛不買單，讓本人直呼：「太傷人了！」

李榮浩曬出一張自拍照，沒想到粉絲卻不領情。（圖／翻攝自李榮浩微博）

自拍照中可以看到，李榮浩露出招牌瞇瞇眼，面無表情的看著鏡頭，身上穿著一件白色素T，相當居家的打扮，他還在貼文中大肆開撩，問問粉絲有沒有想他，沒想到換來得卻是冷漠的回應，「倒也沒有」、「一般般吧」、「哥你怎在家待得憔悴了」、「你不發我都快把你忘了」。

粉絲紛紛打槍，讓李榮浩傷心的再度發文。（圖／翻攝自李榮浩微博）

結果不久後，李榮浩又發文討拍，「半小時前發了條微博，結果掉了10個粉絲，搞得我不敢發了啊」，粉絲馬上笑著回嗆，「那你還發」。不過也有鐵粉跳出來力挺，「不行，天天都要發，我們愛你的才華，我們不看你顏值，但就是很想天天看你」，沒想到竟釣出本尊回覆，「太傷人了，真的」。

面對粉絲殘忍回覆，李榮浩直呼超傷人。（圖／翻攝自李榮浩微博）

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(中時電子報)