N95口罩也許是現在地表上最搶手的產品，暴增的需求導致全球供應鏈陷入大混亂。具有強大過濾能力的N95口罩在SARS及新冠肺炎疫情中均發揮關鍵作用，成為捍衛醫護生命的重要發明，但鮮少有人知道，發明者竟是台灣人！

N95口罩捍衛醫護生命，發明者竟是台灣人！（圖／台灣區不織布同業公會)

根據台灣區不織布同業公會6日發文表示，N95口罩的發明者是一位優秀而低調的台灣工程師蔡秉燚（Peter Tsai）博士，卻被大家給遺忘了。文章表示，N95的「N」表示不防油，而「95」表示能過濾掉95%的流感病毒、灰塵、花粉、霧霾和煙塵等微小顆粒物。N95與醫用外科口罩類似，口罩的主體結構是由表層抗濕層、中間過濾吸附層以及內層貼膚層3部分組成，原材料均為高分子材料聚丙烯。

中間的熔噴布就是口罩製造技術的核心，因此目前在市場上已經被炒到了30多萬元一噸。而熔噴布的過濾原理在於纖維（直徑為1到5μm）細密而錯雜地排列，可以說沒給粉塵、病毒與細菌微沫留任何進入的空檔，發揮著過濾與阻隔的核心作用。而蔡秉燚在材料方面涉獵廣泛，同時研究熔噴不織布工藝，及靜電處理。

N95口罩捍衛醫護生命，發明者竟是台灣人！（圖／台灣區不織布同業公會)

蔡博士利用電場使中性的空氣發生電離，產生帶相反電荷的離子和電子，然後通過電場和感應使不織布纖維帶電，便可以吸附各種穿過口罩的微小物體。而這種方法得到的靜電不織布過濾空氣中顆粒的能力，較無靜電者強了10倍，且不會阻礙空氣流通；這種技術也成了N95口罩的基礎。

文章也說，蔡秉燚做為不織布纖維領域的先鋒，目前擁有12個美國發明專利，超過20個商業產品授權，技術被工業界廣泛使用30多年；除了用在N95和醫用口罩上，還有HVAC空氣篩檢程式等產品。蔡博士不只是N95口罩的發明人，日前台灣民眾轉傳的一篇關於口罩使用及消毒的建議的Q&A，也是由蔡博士提供的。

蔡秉燚在田納西大學工作長達35年，去年才剛退休，去年12月又因新發明再度拿到田大惠利獎，取名為創新者名人獎，是田大惠利獎有史以來唯一第二次拿該奬的人。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)