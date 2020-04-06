萬里龜吼漁港2月初受公主號事件受重創，人潮大減，龜吼漁夫市集攤商為重新找回遊客，將每斤花蟹從750元降到650元、三點蟹從350元降到275元，降幅約2成，成功吸引5成消費者回流；新北市農業局表示，現在疫情期間不適做大量宣傳，但疫情過後會舉辦更多實體活動，協助市集將遊客全部找回來。

2月初爆出公主號遊客曾造訪野柳一帶，人心惶惶，民眾幾乎不敢至萬里觀光，野柳漁港生意一落千丈，營業額跌幅高達6成，情況慘不忍睹。

龜吼漁夫市集攤商決定用降價方式吸引民眾，將每斤花蟹降到650元、三點蟹降至275元，此舉效果甚佳，加上當地近2個月都未傳出疫情，民眾逐漸回流，業績逐漸反轉。

民眾林小姐說，連假整天待在家也很悶，加上龜吼漁夫市集是戶外場域，相比之下較其它地方安全，螃蟹又比以前便宜，便趁著休假帶全家人來玩。

業者陳先生指出，前陣子幾乎沒有客人，螃蟹賣不出去死了不少隻，損失慘重，但近日已有復甦跡象，熟客都回來買螃蟹，假日市集內也擠滿觀光客，情況好轉許多。

新北市農業局表示，目前漁市螃蟹價穩量足，是遊客出遊高CP值的選項之一，但也提醒不要因為漁市是戶外場域就掉以輕心，提醒攤商們在消毒、公筷母匙、入口量溫體溫等防疫措施上都要做足。

農業局強調，未來還會有生鮮海產電商平台網購，讓民眾在家也能買到新鮮食材；疫情過後規畫實體活動刺激消費，協助行銷，但現在希望大家能共體時艱，配合防疫政策，攜手度難關。

(中時 )