金龍湖生態優美，環境舒適宜人，是都市中難得一見的幽林秘境。（張睿廷攝）

汐止金龍湖為新北市第一大湖泊，是都市中的一片淨土，市府為增加金龍湖休憩品質，近日特規畫「綠美化工程」種植整排10棵高5.5米的落雨松，搭配當地原有的台灣欒樹及去年整修好的環山步道，讓民眾到此遊玩時彷彿置身仙境。

金龍湖面積約13.4公頃，湖寬200米，是台北盆地三大湖泊之一，湖光山色，美不勝收；當地的湖光里長夏潔書、湖蓮里長曾連福為讓金龍湖增加特色，特別在2月的行動治理會談向新北市長侯友宜提案在當地栽種更多植物，侯友宜一口允諾

新北市景觀處3月初便著手規劃，並於近日將10棵高達5.5米的落羽松送至金龍湖栽種，過程不到一個月，效率之高讓里民都相當滿意。

新北市議員白珮茹指出，金龍湖本就有台灣欒樹、環山步道，現在再種下高5.5米的落羽松，地方生態變得相當多元且美麗，相當期待落羽松秋天轉紅的模樣。

汐止區長陳健民說，市府種下落羽松後獲得當地民眾一致好評，還有人請願能再種植更多植物，讓金龍湖成為更知名的觀光勝地。

景觀處指出，這項計畫是市府的「綠美化工程」之一，落羽松種下之後，青龍湖環境變得更為美觀，儼然成為都市中的山幽秘境，他們也會提供一年的保活期，定時派人關注落羽松狀況，期盼提供民眾更優質的休憩場域。

(中時 )