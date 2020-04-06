(22:00更新)受疫情擴散趨緩影響，全球股市週一躍升。日經指數躍升逾4%左右，英國富時走高2%，德國DAX躍升逾4%。在美股開盤前一小時左右，道瓊期指漲708.5點或3.38%，標普500漲85.13點或3.43%，那指漲270.87或3.60%。今日美股開盤延伸期指漲勢，道瓊大漲近900點，標普500漲95點，那指漲近300點。

在西班牙和意大利宣布兩週以來死亡人數最少之後，歐洲股市上漲。法國和德國報告的死亡人數是幾天之內最少的，這表明該病可能在海外達到頂峰。紐約在周六公佈了其新的冠狀病毒死亡的首個單日下降趨勢，為數週的社會隔離措施和業務關閉之後，令該病毒在橫掃美國的中，提供了新的希望。

在其他方面，飽受困擾的石油市場下跌了5％，此前有消息稱沙烏阿拉伯和俄羅斯之間的會議被延期之後，隔夜下跌多達11％。俄羅斯主權財富基金負責人表示，兩國已接近減產協議，這項訊息也讓人放心不少。

至22:00，漲幅有擴大的趨勢，道瓊漲1015.94點或4.83%報22070.6點，標普500漲117.7點或 4.73%，報2606.3點，那指漲334.5點或4.54%，報7707.6點。

(中時電子報)