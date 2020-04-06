為防堵新冠肺炎疫情，韓國4月1日起針對所有入境旅客進行14天的強制隔離，1名30多歲的台灣女子聲稱沒錢繳遭到驅逐。外交部發言人歐江安表示，韓國相關單位事發時即依相關規定遣返，當事人未曾聯繫我駐韓國代表處，外交部也再度提醒國人注意韓國相關規定。

外傳該名赴韓後聲稱沒錢繳交相關費用的台灣女子，也是韓國第1位未遵規定而被驅逐出境的外國人，歐江安表示，經外交部瞭解，韓國相關單位事發時立即依相關規定進行遣返作業，而當事人在韓國期間未曾聯繫我駐韓國代表處。

她說，外交部已於3月17日起將韓國全境旅遊警示調整為「紅色」，建議國人避免前往。另韓國政府自4月1日起，針對所有入境旅客實施隔離檢疫措施，倘旅客無固定居所，則採取定點隔離，相關費用須自行負擔。外交部再度提醒國人注意韓國相關規定。

歐江安強調，國人在韓國如果遭遇急難，請立即撥打我駐韓國代表處，或者駐釜山辦事處，也可請國內親友撥打外交部緊急聯絡中心電話，以獲得必要協助。

(中時 )