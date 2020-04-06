香港首富李嘉誠父子近期利用港股調整之際，連續出手增持旗下長實集團和長和的股權。此舉不僅帶動長和系股價6日全面反彈，隨著港股近期回升，李嘉誠父子此番操作的帳上獲利更高達近1億港元。

東方財富網報導，港交所披露的資料顯示，李嘉誠從3月底起多次透過與其長子李澤鉅持股的公司，買入長實集團與長和的股份，共耗資約7.34億港元。消息披露後，帶動長和系股票全線上漲。

截至6日收盤，長江和記上漲6.29％，收在55.8港元，領漲香港藍籌股。此外，長江基建集團漲5.44％，收在44.55港元；和記電訊香漲超5％；電能實業漲超4％；長實集團、香港電訊均漲超3％；電訊盈科漲超2％。

報導稱，以6日長實集團收盤價44.95港元來看，若李氏父子增持均價以38港元左右計算，其抄底的收益率在15％左右，收益超過9千萬港元，連帶長和的投資，帳上獲利已接近1億港元，而這還只是公開文件披露的資訊。

(工商 )