一卡通公司與經濟部中小企業處合作推廣大專院校無現金行動支付服務有成，已於全台70餘所大專院校校園店家導入「LINE Pay Money」(原「LINE Pay 一卡通帳戶」)行動支付服務，包含校園行政規費、餐廳、活動中心及學校周邊商家等都可使用「LINE Pay Money」付款消費。

另於國立臺灣大學等8所學校導入校園線上點訂餐系統，線上點餐結合「LINE Pay Money」付款，減少師生排隊等餐時間，更可避免現金接觸，在疫情期間成為校園防疫的新利器。

一卡通公司與學校攜手開發校園行政規費系統，提供行動支付服務，也積極開拓校園內商店及周邊商圈的支付據點，盼為師生建立無現金支付的智慧校園。

為鼓勵同學體驗智慧便利的行動支付，即日起至2020年6月5日長達2個月，針對大專院校近400家指定校內商店使用「LINE Pay Money」支付消費，筆筆享LINE POINTS 20％點數回饋，單筆交易最高可得20點。

此外，2020年9月30日前校園行政規費用「LINE Pay Money」筆筆亦享LINE POINTS 10％點數回饋，6月30日前首次使用「LINE Pay Money」，不限金額消費還可再獲得LINE POINTS 點數50點回饋。

同時因應新冠肺炎疫情持續升溫，校園防疫工作不可輕忽，一卡通公司與業者合作於國立臺灣大學、國立台灣科技大學、國立清華大學、國立交通大學、銘傳大學、東吳大學、亞洲大學、國立中山大學等8所學校導入校園線上點訂餐系統，結合「LINE Pay Money」行動支付，只要用手機掃描QR-Code，就能輕鬆點餐、付款，再依指定時間到指定地點取餐，短短3秒鐘就能快速取餐，減少師生因排隊點餐、等餐的非必要接觸，更可降低因紙鈔使用而產生的感染風險。

「LINE Pay Money」除可使用校園內支付行政規費及餐廳商店消費付款外，「LINE Pay Money」生活繳費項目也開放臺北市立大學及高中以下各級學校、臺南市立高中以下各級學校和雲林縣立國中以下各級學校等3個縣市學雜費之繳納，目前2020年6月30日前生活繳費指定項目用「LINE Pay Money」最高可獲LINE POINTS 5％點數回饋。

(工商 )