新冠肺炎肆虐全球，多國醫療物資短缺，美國有議員指稱中國以提供10億個口罩為條件，要求法國採用華為設備建設5G網路。對此中國外交部發言人華春瑩回應，中國樂意分享抗疫經驗，希望不被政治化解讀。

綜合陸媒報導，美國田納西州共和黨眾議員、國土安全監督委員會成員格林（Mark Green）日前接受Fox News訪問時透露，法國總統馬克宏收到中國提議，假如法國採用華為設備來構建5G網路，中國願意向對方提供10億個口罩。他還在Twitter指出，美國的醫療資源主要由中國提供，現在必須增加「戰略庫存」，修正美國過往對中國的依賴。

目前，法國尚未開始推進5G網路建設計劃，但法國最大電信運營商Orange在2月初表示，將選擇華為的歐洲競爭對手諾基亞及愛立信，作為合作夥伴。

華春瑩回應，目前很多國家透過外交管道向中方提出商業採購需求，中國很多企業都在夜以繼日地生產，目的就是要為其他國家抗擊疫情，強調「中方幫助別國的心意是真誠的」，希望不被政治化解讀。

(工商 )