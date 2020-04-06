凶嫌陳佳富。（廖素慧翻攝）

7年前，嘉義縣水上農會旁200公尺外的公園男廁所，深夜時聽到裡面傳出淒慘女哭聲，還有人看過白衣女子飄進廁所裡。這起驚悚靈異傳聞，要從「謀財害命」說起，因為哥哥貪圖妹妹的鉅額險金，釀出一起「兄醃妹頭」人倫悲劇。

2013年3月15日，新北市三重警分局大同派出所，接獲一封匿名信，信中寫著「陳婉婷的屍體在嘉義水上農會旁200公尺外的公園男廁裡，我沒辦法處理，請好心人幫忙。好心人留。」派出所收到後，立刻將信件傳真給嘉義縣水上警分局，請當地警方搜尋。

疑似陳佳富喬裝的變裝怪客涉嫌醃頭案。（中時資料照）

嘉義縣水上鄉市中心香火鼎盛的璿宿上天宮，發現駭人鹽漬頭顱，但翌日居民無懼命案，仍在廟前下棋。（中時資料照）

警方趕往將其打開，發現一個層層包裝的女子頭顱，頭顱被抹上一層食鹽，像是為防腐醃屍。其頭顱先用女用內褲包裹，再套上短褲、T恤和外套，然後包上飼料袋、超商塑膠袋，最後再以大賣場塑膠袋包裹，至少7層包裝，外套內附1張字條寫著「陳婉婷」。

打開一看，袋內的頭顱已乾扁，推斷死亡時間約2至3天，協助處理頭顱的葬儀社人員說：「頭顱似有冷藏過，雙眼凹陷，頭顱是從下顎部切除，沒有脖子，很恐怖」。這起「醃頭案」消息曝光，震驚社會，檢警立即列為重大凶殺案展開調查。

醃頭案主嫌陳佳富母親邱玉梅作證後，由法警引導步出法庭。（廖素慧攝）

警方查詢失蹤人口資料，發現全台共有64位「陳婉婷」失蹤，過濾後，鎖定新北三重一位年齡相仿的同名失蹤女子，聯繫家屬南下認屍，雖頭顱當時已乾皺，但陳母一眼就認出包裹頭顱的衣服，是自己買給女兒的，另死者上排缺牙特徵，也跟女兒相符，當場崩潰掩面痛哭。

時任水上警分局偵查隊長的林乙皓回億說：「死者（陳婉婷）是個可憐人，長相秀麗、很多人追求，18歲就結婚生子，因為丈夫外遇離婚，一度輕生，雖保住一命，精神狀況卻出現問題。」，由於死者菸癮大，常以援交換取金錢。

警方查出，陳婉婷生前與二哥陳佳富同住，是名自助餐廚師，曾在案情爆發的前一周向任職店家請假2天，並借出菜刀、手套，警方調閱其住家附近巷口監視器畫面發現，陳佳富請假第1天曾從家裡提著3大塑膠袋不明物體外出，浴室牆面的磁磚縫也採到可疑血跡，且調閱陳佳富的手機通聯紀錄，發現請假第2天的手機訊號，從三重一路移動到發現頭顱的嘉義水上，檢警因而鎖定陳佳富涉有重嫌。

檢警調查，陳佳富2012年開始幫妹妹向5家保險公司投保，理賠金總額高達600萬元，因其中1家因繳不出保費失效，透露陳佳富當時經濟情況不佳，不排除是為了金錢，才痛下毒手；而依民法規定，失蹤7年才可以宣告死亡，保險公司才會理賠，懷疑兇嫌是可能等不了那麼久，才演了這齣「好心人」戲碼。

2012年12月9日清晨，陳佳富被妹妹與男客約定性交易的電話吵醒，再度心生不滿，剛好陳母當天下午到住處探視女兒，依陳母習慣2、3天內不會再來，陳佳富因此在當晚下手掐死妹妹，並在妹妹心跳尚未停止前，用「文武刀」割下頭顱，而為避免頭顱腐敗發臭，還利用當廚師的經驗，割下妹妹頭顱後，以深色上衣包裹，再於外層覆蓋1、2公分厚的鹽巴，藉此延緩頭顱腐敗及發臭的速度。此外，還將妹妹死前性交易時沾有多名男子精液的內褲包在外層，想誘導警方朝姦殺的方向偵辦。

雖然證據顯示陳佳富就是凶手，不過他自始至終否認犯罪，出庭時還說：「有外星人在我腦內植晶片，用雷射波要追殺我，並一直和我說話，要我自殺。」還曾在開庭時口吐白沫，昏死過去，陳佳富到台大醫院做精神鑑定，卻沒有任何異常，承辦檢警懷疑他根本是裝瘋賣傻，想逃過死刑。

震經社會的醃頭案凶嫌，判無期徒刑定讞。(中時資料照）

陳佳富為了詐領5筆 共667萬元壽險，狠心殺害胞妹陳婉婷，2015年4月30日高院判決將他判決無期徒刑定讞。至於被棄置頭顱的公廁，案發後即封閉，但頻頻有靈異，附近民眾有人在深夜時聽到公廁傳出淒慘的哭聲，也有人說看過白衣女子飄進公廁，還有人聽到附近狗群半夜吹狗螺，都覺得「毛毛的」，廟方為了安撫人心，索性拆除公廁重蓋，但還是沒人敢深夜使用這個公廁。

醃頭案公廁案發後已拆除，全新建造的公廁看起來美輪美奐，但命案陰影依舊存在。（中時資料照）

(中時電子報)