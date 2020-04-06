渣打6日最新公佈的中國開發商景氣指數（CDSI）由去年中的45急挫跌至20，顯示上半年大陸的市場情緒低迷，同時，受新型冠狀病毒疫情的嚴重打擊，開發商正面臨前所未有的壓力。

中國開發商景氣指數為渣打每半年進行一次的調查。最新的結果顯示，因疫情爆發，今年首季大陸房地產銷售停滯，嚴重影響開發商的銷售收入；即使開發商提供折扣及進行推廣，但受訪開發商預期，因收入下降和買家對購房的意願下降，對銷售造成的不利影響將在今年上半年持續。

報告顯示，儘管開發商預期銷售將在第二季溫和回升，但因價格調整，上半年銷售量仍將急跌，銷售收入將有較大程度下滑；即使疫情減退，但因現金狀況緊張，開發商在加快建築進度或增加購地方面可能面臨困難。

大多數開發商表示，現在的重點主要是要完成建設中的項目，而非開發新的項目，隨著開發商融資條件顯著惡化，一些規模較小的開發商更可能面臨流動性問題；開發商還表示，銀行及信貸准入沒有改善，當中有部分開發商增加短期債券融資以紓緩資金緊張的情況。

渣打預期，今年上半年大陸房地產投資（不包括購買土地）將按年下跌5至10％，而住房銷售（樓面銷售）將按年下滑10至15％。雖然開發商在大陸復工後，作出具體努力以加快建設及增加銷售，但渣打認為，在現時房地產市場整體仍在調控下，要有更大的政策彈性去支持受疫情影響陷入困境的開發商及城市。

渣打的調查顯示，開發商對當局能稍為放鬆限購及對預售的控制，並提供更優惠的按揭政策以支持市場的預期也在增加。

(旺報 )