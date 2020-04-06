考古專家在河南安陽辛店遺址已發掘的4000平方米區域內，發現多處集溶銅、澆鑄、打磨加工為一體的獨立鑄銅作坊，並出土一批大型商代晚期青銅禮器和鑄造陶范、陶模。考古證實，河南安陽辛店遺址是迄今發現的範圍最大的商代晚期鑄銅遺址。

據《新華網》報導，安陽市文物局副局長孔德銘指出，辛店遺址總面積約100萬平方米。初步調查，商代晚期鑄銅相關遺存約占辛店遺址總面積50%以上，已出土各類陶範、芯、模、爐壁殘塊等1.2萬餘塊。

河南安陽辛店遺址已發掘的4000平方米區域內，發現多處集溶銅、澆鑄、打磨加工為一體的獨立鑄銅作坊。（圖／新華網）

河南安陽辛店遺址內的鑄銅遺跡發現於2016年，曾獲稱為當年河南省5大考古新發現。（圖／新華網）

辛店遺址內的鑄銅遺跡發現於2016年，曾獲稱當年河南省5大考古新發現之一。為配合基建，經大陸國家文物局批准，安陽市文物考古研究所2018年以來對遺址進行了第2次發掘。

最新考古發現，辛店遺址核心區域分支出5處獨立完整的鑄銅區域，南北分佈在同一橫軸上，均設有工作區、生活區、祭祀區、墓葬區。工作區內有備料取土坑，範土淘洗池，制範作坊，集烘範、熔銅、澆鑄、打磨加工為一體的鑄銅作坊，廢棄物堆積處等功能區，可完成青銅器鑄造全過程。

孔德銘表示，這些發現對研究商代晚期青銅器鑄造工藝以及相關設施的建設與佈局意義重大。遺址內多座墓葬出土包括「方形器」在內的青銅禮器46件，是繼殷墟核心區之外，出土商代晚期青銅器又一重要區域。

報導說，近20件青銅禮器上帶有「戈」字銘文、集中成片的大型高規格建築群等，進一步分析表明，辛店遺址不僅是殷墟時期以「戈」族為主體的「居、葬、生產合一」的超大型青銅鑄造基地，更展示了甲骨文所記載「大邑商」的範疇。

「大型高規格建築群從殷墟四期才開始出現，表明辛店遺址此時地位提高，規模擴大，成為殷墟核心區10公里之外最重要的聚落城邑。正是由於辛店遺址的興起，殷都成為真正意義上的『大邑商』。」孔德銘說。

孔德銘表示，辛店遺址所發現的殷墟四期偏晚階段墓葬的主人應是「殷遺民」，在墓葬形制、隨葬器物組合、出土青銅器銘文等有著明顯的一致性，說明辛店遺址可能是西周初期「殷遺民」的據點，為研究商末周初時期殷墟狀況和「殷遺民」遷徙提供了重要線索。

(中時電子報)