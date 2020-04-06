新冠肺炎疫情在全球嚴重擴散，南韓疫情雖稍微減緩，然而民眾仍不敢輕忽大意。4日南韓京畿道一間公營的建設公司嚴格遵守「社交距離」，將原先在室內舉辦的徵才筆試移動到當地的露天足球場，預防群聚感染的可能發生。

綜合韓媒報導，4日南韓京畿道安山城市公司（Ansan Urban Corporation）將徵才招考地點從室內移到露天的安山體育場，避免群聚感染。求職者總共139人，每個座位前後左右都相隔5公尺，每位考生入場前都必須先量體溫、酒精消毒雙手、戴口罩考試。有考生透露，在足球場上考試，既要抵抗低溫，又要避免考卷被風吹走，其實很難受，值得慶幸的是考試不用延期。

安山城市公司董事長表示，因應新冠肺炎引發經濟危機，公司認為不該延後新進職員招考，該公司又身為公營事業，更要以身作則保持適當社交距離，以防群聚感染。

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(中時電子報)