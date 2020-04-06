國民黨臉書粉專今晚PO文「挺紓困，發現金，卡實在！」呼應立院黨團上午召開的記者會，舉出要求政府對紓困發放現金的四大理由，展現黨中央、立院黨團聯合作戰的戰力。

國民黨在粉專發文指出，你知道嗎？包括美國、英國、日本等許多國家，都是以「現金」的方式發放紓困津貼。為避免紓困方案申請過程緩不濟急、多頭馬車，國民黨團強烈建議，政府可以比照其他國家的做法，並納入「排富」方式，以現金發放紓困津貼，讓民眾能安心防疫！

臉文舉出紓困發現金的四項理由：

一、「安家安心，共度艱難」：未來可預見湧現大量失業潮，對經濟所帶來的衝擊可能十分嚴峻，宜直接發放現金紓困，為市場復甦爭取更多時間。

二、「照顧弱勢，現金最佳」：台灣有許多弱勢族群，面對疫情衝擊，經濟抵禦能力薄弱，發放現金可以馬上解決生活基本需求。

三、「生存照顧，刺激消費」：對於急需用錢養家活命的民眾，馬上有一筆錢可以運用，維持日常基本開銷，並可直接刺激消費，等於注入經濟活水。

四、「直接有效，方便消費」：政府無論發放「振興抵用券」還是「酷碰券」，都沒有發放現金來的直接、有效，現金也是最迫切、最直接、有效投入市場刺激消費的方式。

(中時 )