香港防疫再頒禁令，港府6日晚間宣布，將延長飛香港居民到港的入境限制，直到另行通知為旨；延長的措施包括：非香港居民由海外國家或地區，坐飛機抵港不准入境；從大陸、澳門及台灣入境的非香港居民，如抵港前14天，曾到過任何海外國家或地區，亦不准入境；機場繼續停止轉機服務；所有從澳門和台灣入境的香港居民和非香港居民，與從內地入境安排一樣，入境後須接受強制檢疫14天。

(旺報 )