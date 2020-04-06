香港防疫再加碼 港府：將延長非香港居民入境限制 22:342020/04/06 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港防疫再頒禁令，港府6日晚間宣布，將延長飛香港居民到港的入境限制，直到另行通知為旨；延長的措施包括：非香港居民由海外國家或地區，坐飛機抵港不准入境；從大陸、澳門及台灣入境的非香港居民，如抵港前14天，曾到過任何海外國家或地區，亦不准入境；機場繼續停止轉機服務；所有從澳門和台灣入境的香港居民和非香港居民，與從內地入境安排一樣，入境後須接受強制檢疫14天。 (旺報 ) #入境 #香港 #居民 #地區 #國家 也許您會感興趣 推薦閱讀 葉金川：湖北返台 沒比從紐約來的危險 04:102020/04/02 生活新聞 日本明起禁台灣等外國人入境 04:102020/04/02 國際大事 香港42名公務員「反送中」遭停職！港府：研擬宣誓效忠 16:272020/04/02 兩岸 明起入境有症狀者送指定地點待採檢 通過且症狀回復才能回家 17:592020/04/02 生活 港電問台灣加入WHO事 港府指違一中原則 22:052020/04/02 兩岸 7國家公園員工確診！美國管理局宣布：大峽谷全面關閉 22:262020/04/02 國際 蔡宣示 防疫國家隊進軍國際盃 04:102020/04/03 政治要聞 國民黨改造變與不變 洪秀柱：當務之急要認清國家統一目標 13:112020/04/03 政治 陸韓建交後首次 韓首現單日無陸客出入境 14:332020/04/06 國際 香港延長非當地居民入境限制 繼續暫停轉機服務 22:322020/04/06 兩岸 兩岸熱門新聞 鍾南山：新冠病毒像天花 將來要靠疫苗解決 - 兩岸 河南安陽發現迄今最大商代晚期鑄銅遺址 - 話題 新冠肺炎又有新症狀！紐約返回女「排便次數增加」確診感染 - 兩岸 紐時：政策混亂資源缺乏 美新冠病死數嚴重漏報 - 兩岸 講真話有壓力嗎？鍾南山：這次完全透明 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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