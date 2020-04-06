余天女兒余苑綺去年10月產下第2胎後，未料直腸癌復發，癌細胞從淋巴擴散到肝肺，而她剛出生的兒子先前也因為心臟問題動手術，經過第9次化療後的她，近日在臉書分享近況，粉絲也紛紛替她加油打氣。

余苑綺分享近況。（圖／余苑綺臉書）

余苑綺近日在臉書秀出一段影片，只見她剪了中分短髮，懷裡抱著兒子餵奶，她對著鏡頭露出笑容，精神和氣色明顯不錯。余苑綺在影片中表示，表示兒子體質很容易溢奶，開完刀後因為心臟手術的關係需喝特殊奶粉，又因這款奶粉的味道沒有一般的好，所以她都會將牛奶溫熱過再給兒子喝，才特別選這類三合一的消毒鍋。

李亞萍透露，余苑綺開刀完發現有淋巴腫瘤，4個良性、1個惡性腫瘤，要化療除掉。（圖／余苑綺臉書）

余苑綺去年產下第2胎後發現直腸癌復發，她2月再次動刀切除肺部腫瘤及部分肺葉，3月接受第9次的化療，根據她的母親李亞萍向《ETtoday星光雲》表示，「這次肺部開刀完，發現有淋巴腫瘤，4個良性、1個惡性腫瘤，要化療除掉」。

余苑綺和兒子的近況曝光後，許多網友紛紛留言為她鼓勵，希望她的身體可以健康，同時不要讓自己太累、還有網友祝福她們母子平安順利健康。

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(中時電子報)