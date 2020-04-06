桃園市原訂9日強制配戴口罩，但中央疫情指揮中心3日宣布全面實施後，交通局和桃捷公司宣傳不足，導致不但公車司機連假期間都還稱是「宣導期」、議員也都渾然不知、甚至連衛生局長王文彥6日工作報告時都多次回覆議員，稱會再和市長鄭文燦「反映」，就連主導新聞發布的新聞處也「狀況外」，交通局長劉慶豐強調已再次函文各家客運業者，4日起搭乘大眾運輸工具強制戴口罩，請客運公司全面落實執行防疫工作。

桃園市衛生局6日赴議會施政報告，議員黃婉如稱在清明連假期間在桃園搭公車，發現有人沒戴口罩，問司機卻得到「桃園現在是勸導期」的回答，議員黃敬平也諷刺外縣市不想戴口罩，想維持化妝美美的，歡迎來桃園。王文彥數度表示考量中央口罩實名制升級版9日才上路，民眾可買到充裕口罩沒有不戴的理由，會向市長鄭文燦建議提早實施，甚至指桃捷公司也歸地方政府管，中央授權地方自己決定。

但交通局長劉慶豐晚間澄清，為避免大眾運輸工具成為防疫缺口，市府於3月31日防疫會議，率全國之先，決議自4月9日起執行搭乘大眾運輸工具如機場捷運、市區公車及免費公車等，強制戴口罩，並以4月1日至8日間加強宣導搭乘大眾運具強制戴口罩。

劉慶豐說，後因中央疫情指揮中心於4月3日宣布，搭乘大眾運輸工具應全面戴口罩，全國各縣市、各大眾運具業者均於4月4日起陸續配合辦理，桃園市也全力配合辦理。

劉慶豐說，為避免客運業者誤解大眾運輸工具強制戴口罩的執行時間，交通局6日已特別再次函文各家客運業者，重申中央疫情指揮中心已規定自4月4日起搭乘大眾運輸工具強制戴口罩，請客運公司全面落實執行防疫工作。

劉慶豐說，觀察清明連假及本周第一天上班日，乘客皆有載口罩搭車，少數未戴口罩民眾，經站務人員或司機勸導後，皆主動載上口罩搭乘，並未發生任何爭執事件，執行情況良好。

(中時 )