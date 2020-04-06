老牌碳酸飲料「蘋果西打」製造商大西洋飲料（1213）6日公告，財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心（投保中心）依證交法、公司法、民法，對該公司及該公司董事及監事提起民事連帶賠償之訴訟。主要是跟大飲前總座孫幼英涉犯證交法等案件，且犯罪所得超過新臺幣8億元有關，甚至導致該公司去年面臨「下市危機」。

大飲前總座孫幼英於去年8月被羈押，今年3月甫以2,000萬元交保，但仍限制住居、限制出境及出海。根據臺灣新北地方法院起訴書，孫幼英涉犯證券交易法第171條、第174條、商業會計法第71條等罪，檢察官起訴她的犯罪所得逾新臺幣8億元。

根據起訴書，孫幼英坦承她是大西洋飲料、國信食品、旭順食品之實際負責人，亦不否認大飲公司有進行購買台南佳里區、高雄湖內區及新北新店區等三筆土地買賣，以及新店區土地買賣前經臨時取消交易而變更借貸，暨其透過第三人取得不實發票之客觀交易行為等。

起訴書內容顯示，孫幼英使大飲公司因上述三筆土地買賣支出高達5億8仟餘萬元，以及以購買虛偽發票方式而自大飲取得1億3佰餘萬元等犯罪情節，且考諸大飲公司為上市公司，所涉及之投資者眾，影響國內金融秩序不輕。

值得注意的是，大飲去年合併營收4.35億元，稅後淨損4,300多萬，每股稅後虧0.76元。董事會並決議，將於今年6月16日召開109年股東常會。

不過，大飲108年度股東常會迄今尚未順利舉行，去年5月、10月分別以1.27％、0.63％罕見新低的出席股數，二度宣告流會，107年度財報亦尚未經由股東常會承認，完成法定程序，今年6月的股東常會能否順利舉行，也備受外界關注。

(工商 )