「全民情歌天后」丁噹防疫期間，每週都透過直播進行「丁噹的居家日記」與歌迷互動。在防疫第一、健康養生之餘，提醒大家要勤洗手，在家有空要多運動提高自己的免疫力，平常就有運動習慣的丁噹5日當起「噹教練」透過直播與歌迷一起「宅」在家運動健身。

丁噹近來迷上跳繩運動，一週三至四次，每次大約跳1000至1500下，她說：「因為疫情的關係，能活動的地方就在家裡，剛好很好沒玩跳繩，就用跳繩代替路跑。」為了讓運動不單調，平常雙腿跳，單腿跳，反手跳等交叉運動，直播時還一時興起，邊唱〈野獸〉、〈猜不透〉邊跳繩，快慢皆宜，她說：「很喘很累，但運動就是要不斷挑戰才會有趣！」

除此之外，她更利用家中唾手可得一公斤保特瓶裝滿水配合深蹲，負重效能加倍，強效雕塑曲線；或是利用毛巾做體操讓身體得到充分伸展、彈力帶加強肌力訓練，或是睡前做高抬腿以及100下的仰臥起坐，她認為要從運動中找到樂趣才能持久，但也提醒運動要量力而為才不會受傷。

而平常吃的清淡養生的丁噹，難免會嘴饞想吃高熱量食物，因此只要吃到高熱量食物，她便會加重運動量，維持好體態，笑稱「要吃就是要付出代價」。而丁噹也會不定期地與歌迷直播分享生活日記，和歌迷互動。更多丁噹的相關資訊，請關注丁噹及相信音樂官方臉書、微博、微信。

(中時 )