台灣失智症協會估計，國內失智人口逼近30萬人大關，失智者的長期照顧問題，勢必對家庭、社會產生巨大衝擊；南山人壽擁有全面而完整的長照商品線，提供客戶彈性選擇投保，當失智風險來臨時，導致失智與身體障礙無法自理生活，不僅可提升照護品質，亦可降低長期照顧對家庭產生的壓力。

依據壽險公會統計，2019年業界長期照顧保險新契約保費為新台幣20.3億元，南山人壽就佔了18億元，市占率高達88％，穩居市場第一，榮登最會賣長照險的保險公司。

南山人壽表示，南山最大優勢是擁有全面、完整的長照商品線，商品種類涵蓋主約、附約，保障年期有終身、定期，提供多元繳費年期，長期照顧保障項目有一次性給付、按月分期給付，也有含身故給付或純長期照顧保險金給付者，甚至亦含有短期照顧給付的商品；商品種類不僅齊全，還可滿足客戶對於短期、長期照顧保障的需求，客戶可依需求彈性選擇投保。

此外，南山人壽業務人員專注銷售保障範圍涵蓋心理障礙失智、生理障礙無法生活自理的長期照顧保險，長期照顧定義雖然專業而有難度，但每位業務員均能依客戶實際需求，習慣並樂於銷售長期照顧保險，因此我們稱南山人壽業務員為業界中銷售長照險的專家也不為過。

南山人壽持續關注長期照顧的相關議題，因此建議大眾應善用商業長期照顧保單與長照2.0建構長期照顧防護網；目前政府正推動長照2.0服務，其服務主要是提供符合長期照顧條件者照顧及專業服務、交通接送服務、喘息服務、輔具及居家無障礙環境改善服務等四大項，且均為實物給付。

政府去年推出「住宿式服務機構使用者補助方案」，也開始提供住宿式服務機構補助，協助緩解使用機構者及其家屬照顧負荷。

不過，現行長照2.0服務中，仍有需要民眾自行負擔的費用，諸如超過政府補助額度者需自付費用、實物給付項目有自負額、住宿式服務機構補助有限，另外，倘照顧者辭職在家自行照顧，照顧者的工作損失，也沒有收入損失補償。

南山人壽建議，大眾可再透過商業長期照顧保險保單，建立第二層的長照保障，例如投保南山人壽長期照顧系列保單，且符合長期照顧狀態者，每月可獲得2至3萬元的長期照顧保險金給付，或同時有一筆定額保險金給付，可以用來運用於前列各項費用的安排，幫助大眾建構更完善的雙層長期照顧保障防護網。

(中時 )