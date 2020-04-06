新冠肺炎持續在全球大爆發，美國為疫情最為慘重的國家，累計確診人數已飆破33萬例，共造成9,648人死亡，逼近萬人。為防堵疫情擴散，美國各州紛紛祭出封城措施，日前在芝加哥有對夫妻因擔憂染疫，丈夫竟先射殺妻子，接著再舉槍自盡，但事後檢驗報告出爐，2人皆為陰性反應，並未感染新冠肺炎。

根據《NBC NEWS》報導，59歲妻子謝麗爾．耶瑟尼克（Cheryl Jesernik）前幾天出現呼吸困難的症狀，於是便與54歲的丈夫耶瑟尼克（Patrick Jesernik）一起接受新冠肺炎檢測。回家後，耶瑟尼克越想越害怕，擔心真的染疫了該怎麼辦，於是便開始策畫起這場謀殺及自殺案。

丈夫擔心感染新冠肺炎，竟先射殺妻子，接著再舉槍自盡。（圖／翻攝自推特@wikiagebio1）

警方2日獲報有民宅發生槍擊案，趕往現場後發現2人倒臥在血泊中，頭部皆有明顯的槍傷，屍體旁尋獲一把左輪手槍，其中裝有3枚未擊發的實彈，以及2枚廢彈殼。檢警於3日進行驗屍，確認夫妻倆的死因皆為槍擊，謝麗爾是遭人開槍殺害，而耶瑟尼克被認定為自殺。

然而，夫妻倆的新冠肺炎檢測報告皆顯示為陰性，並沒有遭到感染，但因耶瑟尼克過度擔憂，選擇了一條錯誤的路，反而讓2人白白喪失性命。據當地警方表示，自從封城以來，不斷接獲家庭暴力事件，有專家指出，隨著疫情越趨嚴峻，此類案件數量會急遽上升，且強度也會持續加重。

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(中時電子報)