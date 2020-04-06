行政院今天舉行紓困記者會，財政部長蘇建榮表示，截至4月1日止，8家公股行庫核准企業戶申請紓困貸款等金額達221.6億元；核准個人戶申請金額也有57.6億元。

蘇建榮表示，財政部秉從寬從速從簡原則督導公股行庫辦理紓困相關貸款，到4月1日止，企業戶共受理3028戶，申請金額676億，核准1528戶，金額為221.6億元。在受理的3000多戶，中有1624戶是公股行庫自辦的貸款，1404戶則是配合政府紓困貸款政策。

至於個人申貸部分，蘇建榮表示，已受理944戶，申請金額101億，核准595戶，金額57.6億元。

蘇建榮表示，在協助企業戶方面，包括核准政策性貸款、以自有資金提供專案貸款、既有貸款延長緩繳；個人戶協助方面，則有包括個人既有貸款寬還措施，信用卡緩繳方案及專案貸款等。

財政部新聞稿表示，截至4月1日，公股銀行配合辦理各部會紓困方案，受理申請共1404戶，金額199.38億元，核准317戶，41.18億元。公股銀行自辦方案中，企業戶部分，既有貸款寬緩或展延核准281戶120.77億元，新增貸款核准930戶59.75億元。

截至109年4月1日；個人戶部分，既有貸款寬緩或展延核准587戶57.45億元，新增貸款核准8戶2410萬元，信用卡緩繳核准226件。

(中時 )