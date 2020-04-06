清明連假期間，部分景點湧現人潮，中央流行疫情指揮中心針對11個景點發布國家級警報，國內食品大廠也將防疫措施升級！其中，食品龍頭統一集團表示，已要求連假期間去過11個警示景點的同仁，周一開始啟動居家上班14天，包含子公司統一超商等均適用，期間薪資皆正常，期藉此降低可能的風險。

此外，包括統一在內，還有黑松、味全、大成、卜蜂、泰山等食品大廠，也在第一時間盤點連假期間有到相關旅遊警示景點的員工人數，並強化管制措施。據調查結果，各食品大廠影響人數都相當少，占比僅1％、或不到1％。

黑松表示，所有同仁進入辦公場所皆須配戴口罩，少數有前往11個旅遊警示景點的同仁，也將實施居家辦公14天。味全表示，已要求連假去過相關景點的同事，上班務必全程配戴口罩，如有不適症狀也務必在家休息，做好自主管理。

大成也表示，4月6日起所有同仁上班建議戴口罩，如連假期間有至警報之景點，上班時應全程戴口罩，並落實個人雙手消毒、確實保持社交距離。卜蜂也說，已加強宣導措施，請有到相關景點的同仁，上班全程戴口罩，且暫勿跟同事一起用餐，藉此降低風險。

泰山也表示，除了上班時間配戴口罩外，每周還會做員工及同住眷屬的健康及活動史調查，現階段也已採取業務同仁分區上班、行動辦公，若疫情升溫會再啟動更嚴格的管制措施，如全員分區辦公、強制居家上班等。

(工商 )