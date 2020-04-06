新冠肺炎疫情在歐美大爆發，使得零售業也陷入空前危機。部份營運岌岌可危的大型零售連鎖業者由於不勘沉重租金壓力，乾脆拒繳旗下門市租金。

這場來勢洶洶的肺炎疫情，已讓歐美零售業面臨「世界末日」。由於多國政府相繼祭出封鎖措施，導致許多商店、餐廳被迫關門或暫停營運，這也使得零售業者陷入史上最黑暗的時期。

上月銷售額幾乎腰斬近半的知名時尚品牌集團H&M，已要求它在英國門市的業主能暫緩收取房租。它還表示，如果肺炎疫情在6月23日前不見好轉，可能將會提早退租。

H&M執行長赫默爾森（Helena Helmersson）聲稱，這場疫情危機已對每個人造成衝擊，因此大家應該通力合作度過難關。該集團旗下有5千家門市，其中將近有4千家已經關閉。

折扣時尚連鎖業者Primark的母公司英國聯合食品公司也已停付它在英國門市高達3300萬英鎊的租金。Primark目前已關閉在歐洲大陸與美國的所有門市，這也導致它每月營收預估損失6.5億英鎊。

(工商 )