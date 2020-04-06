玉山再降四月雪！積雪2公分 夢幻銀白美照曝光 22:202020/04/06 中時電子報 林郁庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 玉山再降四月雪！積雪2公分 夢幻銀白美照曝光。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 6日晚間8時40分玉山再度降雪，持續到9時整，黑夜中雪白一片，積雪瞬間達2公分 玉山今天降雪了！早上有降雪，達1公分。沒想到，剛剛晚間8時40分玉山再度降雪，持續到9時整，黑夜中雪白一片，積雪瞬間達2公分。 氣象局表示，今天上午7時10分，玉山開始降雪至9時15分，積雪約1公分，且降雪持續中。排雲山莊在8時25分降冰霰，氣溫在1度左右；另外，早上 6時左右，山友也在圓峰山屋及風口遇到降雪。 早上雪景：台灣受到東北季風及華南雲雨區影響，各地雲量偏多早晚亦較涼，玉山也從今天早上7點10分開始降雪。（中央氣象局提供／林良齊台北傳真） 降下4月雪 玉山早上7：10變夢幻銀白仙境 (中時電子報) #降雪 #玉山 #積雪 #2公分 也許您會感興趣 推薦閱讀 詐騙集團疫情期間持續騙 警2天阻詐52萬 13:152020/04/02 社會 長大也會喜歡的兒童節禮物 玉山親子帳戶 幸福恆久遠 04:092020/04/03 投資理財 蕭淑慎切8.5公分惡性腫瘤 標靶治療自嘆「臉都變形」 21:542020/04/04 娛樂 蕭淑慎罹癌切除8.5公分腫瘤 老公：擔心到不行 23:172020/04/04 娛樂 玉山金 短線守穩周線 04:092020/04/05 證券．權證 成大土木獨門配方 祕密大功臣 04:102020/04/06 地方新聞 新冠高燒不退！英國首相強生驚傳入院 05:582020/04/06 國際 不菸、愛運動 50歲女竟有14顆肺結節 11:142020/04/06 生活 《翻爆午間精選》五一連假取消？陳時中：視疫情變化調整 12:352020/04/06 生活 陸生散布恐嚇陳時中訊息 調查局：持續追查台生散布 18:372020/04/06 社會 生活熱門新聞 冷空氣發威 氣象局：濕冷到周四 這天最凍 - 生活 一個月前的義大利？急診醫憂：台灣人準備後悔 - 時事 赴美探親返台後確診 30多歲女成彰化第18例 - 生活 不是義大利！新肺延燒 楊志良：下個月換這國大爆發 - 生活 喝豆漿會得乳癌？專家曝關鍵在它 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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