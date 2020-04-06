6日晚間8時40分玉山再度降雪，持續到9時整，黑夜中雪白一片，積雪瞬間達2公分

玉山今天降雪了！早上有降雪，達1公分。沒想到，剛剛晚間8時40分玉山再度降雪，持續到9時整，黑夜中雪白一片，積雪瞬間達2公分。

氣象局表示，今天上午7時10分，玉山開始降雪至9時15分，積雪約1公分，且降雪持續中。排雲山莊在8時25分降冰霰，氣溫在1度左右；另外，早上 6時左右，山友也在圓峰山屋及風口遇到降雪。

早上雪景：台灣受到東北季風及華南雲雨區影響，各地雲量偏多早晚亦較涼，玉山也從今天早上7點10分開始降雪。（中央氣象局提供／林良齊台北傳真）

(中時電子報)