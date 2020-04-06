旅美好手張育成在大聯盟停賽期間選擇回台灣，他今日終於結束14天居家檢疫，並向球迷報告身體很健康，結束隔離也終於能見到懷孕的妻子，不過張育成非常謹慎，為了以防萬一，決定自行加碼7天自主健康管理，提醒大家做好防疫行動。

張育成效力於印地安人隊，今年參加大聯盟春訓，熱身賽也有出賽13場，28打數敲出7支安打，包含台灣打者唯一1轟，不過在春訓終止後暫時下放到3A，同時選擇回台灣陪伴懷孕未滿4個月的老婆。

張育成非常遵守台灣的防疫政策，一回台便先進行居家隔離，當時他曾分享，「雖然這兩周還不能親眼看到老婆和家人，但我還是很高興能離他們這麼近！」並表示做好居家檢疫，才能保護家人及國家，於6日結束為期14天的隔離。

張育成在臉書貼出自己在這14天都沒刮的鬍子並抱著愛狗的合照，「因昨日宣布很多患者是無症狀患者，為了安全起見，育成將繼續7日自主健康管理。」並提醒大家盡量避免外出公共場合及外出隨時配戴口罩，大家一起做好防疫，渡過這短時期的考驗。

(中時 )