美國陸戰隊發布了一段F-35B從美國號兩棲攻擊艦(USS America,LHA 6)起飛的影片，四週的強力煙霧，使得戰機起飛充滿魄力，算是頗難得見到的畫面。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，這是美國號在菲律賓海上巡弋的畫面，由於最近東亞的天氣較為溼冷，溫度較低，因此F-35B發動機、導風扇的高溫排氣，就凝結成巨大的白色霧氣。美國號兩棲攻擊艦上的F-35B，屬於第31海軍遠征部隊第265中隊。

F-35B Lightning II takes off on the flight deck of amphibious assault ship USS America (LHA 6) pic.twitter.com/We0bc53G7d — Dylan Malyasov (@DylanMalyasov) April 6, 2020

F-35B聯合打擊戰鬥機，具有垂直升降風扇，與可轉向的發動機噴嘴，使其具備垂直著陸和短距起飛的性能。它正在逐步取代AV-8B海鷂2式(Sea Harrier II)。F-35的性能非常多樣，可攻擊水面目標，攔截和摧毀敵機，並有先進的電子系統，能提供電子戰支援，又能夠憑藉匿蹤低訊的優勢，在作戰行動中提供戰區偵察。

在雷根號維修、羅斯福號因新冠病毒暫停行動的現階段，美國號攻擊艦成了第七艦隊的最主要軍艦，它先前執行了金眼鏡蛇演習、南海演習，增強美國與附近夥伴國的連絡，是捍衛印度洋太平洋區域和平與穩定的重要力量。

(中時電子報)