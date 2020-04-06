北部地區一名14歲國中少女，玩網路遊戲「狼人」認識一名大他近20歲男子，未料，這名男子真的成了「狼人」，相約見面就將少女誘拐到家中霸王硬上弓，事情輾轉被少女學校老師知悉，揭開這「狼人」的惡行，報警將渣男繩之以法。

檢警調查，少女在遊戲「狼人」認識被告男後，男子就百般誘拐少女出來見面，少女熬不過多次邀約，而且好奇心所致，就答應了與對方見面。

當2人相約在北部一處市區內公園見面後，被告佯稱他手機沒電了，他住家就在附近，邀少女陪他回家拿行動電源，少女不疑有他，就跟著去了男子的家。當進入屋內，男子就露出真面目，抱著少女強吻，還恐嚇說要讓他「射出來」才讓回家。

少女雖奮力抵抗，但是抵不過孔武有力的被告，還是被性侵得逞。事後少女上課神情低落，被班導發現有異，追查下發現少女遭辱的事情，於是通知家長並協助報警。

偵訊時被告男子否認犯行，稱說雙方是都願意下發生，但不被檢察官採信，認為男子體型高大，被害者對當地又不熟，害怕遭到不利，才會順從讓他性侵得逞，最後依加重強制性交罪嫌起訴這名「狼人」。

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(中時電子報)