汽車產業關閉歐洲和北美廠房，協助防止新冠肺炎疫情擴散。專家指出，若歐美關廠延續至4月底，汽車產業恐流失逾1,000億美元營收。

研究機構AutoAnalysis創辦人亨利（Ian Henry）預測，如果汽車產業的歐洲與北美廠房停工至4月底，歐洲市場的營收可能減少660億歐元，或260萬輛汽車，北美地區可能損失520億美元，或200萬輛汽車。

亨利指出，歐洲廠房停工多延一周，汽車業的產值便多流失80億歐元，北美地區的損失金額為75億美元。

汽車製造商3月宣布暫時關閉廠房，避免勞工染感病毒，也因應新冠肺炎疫情導致汽車需求萎縮，歐美所有大型汽車組裝廠目前皆暫停運作。

許多汽車業者先前預期，廠房可望在3月底或4月恢復運作，如今包括日產、福特與通用在內的汽車廠皆表示，歐美廠房「無限期」關閉。日產日前讓英格蘭桑德蘭（Sunderland）廠房的6,000名生產線員工放無薪假。

亨利向媒體表示，5月前汽車產業可能都無法復工。

英國汽車產業在新冠肺炎疫情爆發之前，便已經面臨營收下滑、柴油車需求萎縮，以及英國脫歐不確定性挑戰，專家警告，英國汽車業可能無法從新冠肺炎危機中復原。 根據英國汽車製造商及貿易商協會（SMMT）6日公布，英國3月新車註冊較前一年同期崩跌44％，摔幅慘過全球金融危機時期，主要因為新冠肺炎導致展示中心關閉，導致銷售驟降。

其他歐美市場也面臨相似難題，根據各國已公布的數據顯示，西歐3月汽車銷售約大跌三分之二，而美國3月汽車銷售降至10年新低水準。 雪上加霜的是，越來越多民眾受限於禁足令，經銷商也被迫關門，汽車廠預期4月汽車銷售縮幅可能更嚴峻。

(工商 )