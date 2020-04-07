鑑於新冠肺炎疫情嚴重打擊經濟，新加坡政府6日宣布第三輪振興方案，規模達51億新元（約36億美元）。星國自2月以來總計斥資將近600億新元救經濟，約占國內生產毛額（GDP）的12％。

新加坡副總理兼財政部長王瑞杰在國會表示，第三輪振興方案包括政府直接發放600新元（約417.7美元）現金予每位星國成年人；調高薪資補助，並讓補助適用於更多產業，協助企業保留員工，以及免除企業租金和外籍勞工稅。

王瑞杰指出，額外的振興經濟支出將讓2020年的預算赤字上升至443億新元，或占GDP的8.9％。政府將額外動用國家儲備金40億新元，作為振興方案的財源。

星國政府最新一輪振興措施，目的在緩解新冠肺炎疫情對勞工、企業與家庭的衝擊。新加坡自7日起將實施更嚴格的社交距離措施，包括暫時關閉學校和工廠一個月，以防止確診人數進一步上升。

星國2月先公布逾64億新元的振興方案，3月稍晚又加碼逾480億新元救經濟，計入第三波刺激經濟方案，總計砸下599億新元（約417億美元）。

王瑞杰表示：「目前的情勢依然高度易變又不確定，政府已經準備好在必要時進一步出手救援。」

新冠肺炎疫情導致星國商業活動停擺，重創各行各業，新加坡政府預估2020年經濟可能緊縮1.0％至4.0％。

新加坡是大陸以外最出爆發新冠肺炎疫情的國家之一，星國政府迅速隔離確診和疑似病患，並追蹤與確診患者有過接觸的民眾，防疫措施贏得海外專家讚譽，其中包括世界衛生組織（WHO）。

根據新加坡衛生局表示，星國5日新冠肺炎確診案例新增120例，創下單日最大增加紀錄，總計達1,309例，死亡案例共6人。

(工商 )