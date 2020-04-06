5日微軟創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）接受美國《福斯新聞》（Fox News）專訪，談論美國的防疫工作與進度，他公開讚揚台灣防疫措施堪稱是榜樣，形容新冠肺炎疫情是場噩夢，也憂心當一些開發中國家遇上像美國這樣的疫情，情況恐怕會更糟。

比爾．蓋茲在專訪上表示，「現在不知道新型冠狀病毒是否具有季節性，如果在春、夏傳染力下降，這對北半球可能是好消息，也能給大家一些時間取得藥物和疫苗，恐怕要有能普及全球的疫苗，疫情才能進入恢復期。倘若我們確實保持好社交距離，死亡人數應該能比總統川普等人預期的還低」。

主持人克里斯·華萊士 （Chris Wallace）問及，美國等國防疫動作是否太過緩慢，比爾．蓋茲舉台灣為例「像台灣這樣的國家就是榜樣，看到問題並確實檢測，社區防疫工作做得很好，他們優先採檢有疑慮的患者，因此不會像其他國家一樣，有疾病爆發問題或影響經濟。」

比爾．蓋茲強調，美國正在隨著疫情發展汲取教訓，必須擺脫新冠病毒帶來的影響，甚至坦言，開發中國家若遇到相同情況，只怕狀況會更糟。若能順利克服，就能確保下一次不會再讓這樣的慘況發生。

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(中時電子報)