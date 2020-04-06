新冠肺炎疫情肆虐全球，世界羽聯(BWF)再次發表聲明，暫停8月前所有賽事，也就是說先前凍結的世界排名可能還要延續下去。

世界羽聯在與各州羽總開會討論後達成共識，暫緩原定5、6、7月舉辦的匯豐世界巡迴賽，以及6月15-21的印尼公開賽。

至於3月17日起凍結的世界排名，在賽事恢復前可能會持續暫緩，如果疫情無法獲得控制，恐怕整個賽季都會被迫取消，戴資穎的世界球后周數也將停止在148周。

(中時 )