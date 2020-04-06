新冠疫情影響 世界羽聯暫停8月前所有比賽 22:432020/04/06 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠疫情影響，世界羽聯發聲明，暫停8月前所有賽事。（美聯社資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情肆虐全球，世界羽聯(BWF)再次發表聲明，暫停8月前所有賽事，也就是說先前凍結的世界排名可能還要延續下去。 世界羽聯在與各州羽總開會討論後達成共識，暫緩原定5、6、7月舉辦的匯豐世界巡迴賽，以及6月15-21的印尼公開賽。 至於3月17日起凍結的世界排名，在賽事恢復前可能會持續暫緩，如果疫情無法獲得控制，恐怕整個賽季都會被迫取消，戴資穎的世界球后周數也將停止在148周。 (中時 ) #世界羽聯 #新冠肺炎 #戴資穎 也許您會感興趣 推薦閱讀 英央凍結發股利 銀行類股大跌 04:092020/04/02 全球財經 打電玩就能賺大錢？沒你想的簡單 15:102020/04/02 日常 美戰略儲備見底 暫停援外醫療物資 16:562020/04/02 國際 加拿大航空 停飛台北兩個月 04:092020/04/03 產業．科技 資誠：減輕現金流壓力 台商 應善用各國延繳機制 04:092020/04/04 金融．稅務 哀悼疫情罹難者 陸今降半旗 04:102020/04/04 兩岸要聞 桃市運動會 市長盃龍舟賽停辦 04:102020/04/04 地方新聞 體育頻道險開天窗 04:092020/04/05 專題周報 美國封城三周 每天經濟產出減29％ 04:102020/04/06 全球財經 撐不住！老字號「天廚菜館」4／16起暫停營業2個月 17:012020/04/06 旅遊 體育熱門新聞 陸桌球大媽創紀錄 比對手老46歲 - 體育 NBA》歐尼爾自爆放水 遇上這4人不守 - 體育 新冠疫情影響 世界羽聯暫停8月前所有比賽 - 體育 世桌賽》最老54歲最年輕13歲都曾是中國人 - 體育 打出名堂 林昀儒受封「新黃金左手」 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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