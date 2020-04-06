曾有新聞報導，一位45歲女子買了豆漿機，連喝豆漿3年後發現乳癌，經檢查她體內雌激素是常人數倍。

每隔一段時間媒體就會報導喝豆漿導致乳癌的消息，並直指其中的類雌激素就是罪魁。不過，三不五時又有一些文章指出豆漿中的類雌激素具有預防乳癌的效果，令民眾莫衷一是。

台灣營養基金會執行長吳映蓉認為，以豆漿而言，「量」的概念很重要。「一天喝一杯豆漿，約260CC絕對是可以的，但當水喝就不行了，」她說。

吳映蓉指出，豆漿含有大豆異黃酮（isoflavones），是一種植物性的雌激素，或稱「類」雌激素，在某種程度上它可以削弱人體內真正的雌激素的功能，進而減低雌激素刺激乳房細胞，有預防癌變的風險。

至於在已經罹患乳癌的患者身上，若荷爾蒙受體呈陽性反應（ER +），則豆漿中的大豆異黃酮會與體內的雌激素競爭細胞受體，降低乳癌細胞受到真正雌激素的刺激，吳映蓉解釋。

台安醫院一般外科主治醫師許䰚勎也指出，「豆漿中的雌激素跟人體的雌激素結構類似，可以佔據體內雌激素的受體，雙向調節，（跟人體內的雌激素）是競爭的角度，」因而使體內雌激素水平降低。

《美國醫學會期刊（The Journal of the American Medical Association，JAMA）》就曾在2009年刊登了一篇針對中國大陸5千多名乳癌患者的研究，發現攝取黃豆製品與乳癌的復發率呈現反比。

植物來源的雌激素可對人體扮演「選擇性雌激素受體調節物（selective estrogen receptor modulator，SERM）」的角色。圖／pixabay

專門研究大豆異黃酮、台灣大學農業化學系教授蘇南維則是指出理論上，植物來源的雌激素可對人體扮演「選擇性雌激素受體調節物（selective estrogen receptor modulator，SERM）」的角色，對於人們體內的雌激素水平具有調節的功能，這也是為何一些研究建議更年期婦女以豆漿補充荷爾蒙。

不過，吳映蓉提醒，異黃酮在體內的作用一邊是保護，另一邊卻要當心它「反客為主」。

「當體內的（類雌激素）濃度高到一定的程度，身體會被蒙騙，以為它就是身體裡的雌激素。於是，量太高時才會成為問題，」她說。至於大豆異黃酮的量要高到什麼程度，才會對身體有負面的影響，需要進一步科學的研究才能確定。

《美國國家癌症研究院期刊（Journal of the National Cancer Institute）》則是在2014年發現，高劑量的異黃酮有開啟腫瘤生長基因的風險。研究人員對140名剛接受過乳癌手術的患者進行實驗，發現每日服用52克濃縮大豆蛋白補充品，即約四杯豆漿的受試者中，其體內有數個促進腫瘤生長的基因被開啟。

台大醫院營養室主任鄭金寶也認為，過多的異黃酮仍然有健康上的疑慮，不過「除非是異黃酮做成濃縮膠囊」，否則一天一杯約240CC的豆漿不須特別擔心。

最後，許䰚勎指出罹患乳癌並沒有單一原因，其中很重要的一環是如塑化劑等環境荷爾蒙的影響。

(中時電子報)