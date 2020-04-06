清明連假過後，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，連假出遊者眾，可能增加群聚感染風險，政府也不斷呼籲民眾少去人潮眾多的地方，就算出門也一定要戴上口罩、勤洗手自保。不過民眾可能會忽略一個更大的防疫破口，就是「機不離身」的手機，根據德國研究指出，在手機金屬、玻璃或塑膠材質上，病毒能存在 2 小時到 9 天，這意味著民眾的手機若沒有正確清潔消毒，可能成為病毒溫床。

《華爾街日報》引述一份研究顯示，新冠肺炎的病毒能在塑膠或不鏽鋼的表面存活最多72小時，若是在紙板或金屬上可存活4小時，德國的研究甚至把病毒能存留在金屬或玻璃表面的時間從2小時拉長到9天。

研究結果曝光後，各家手機廠商也呼籲用戶要正確清潔手機，像是蘋果已正式確認，用戶可以使用 70%異丙醇溶液或70%的酒精消毒iPhone，但切勿直接拿酒精噴在手機或平板上，要先噴在軟布上擦拭。

各家手機廠商也呼籲用戶要正確清潔手機。（圖／Unsplash）

另外南韓手機大廠三星也指出，建議民眾消毒前先將手機關機，並取下連接的線材，使用類似單眼相機鏡頭的擦拭布擦拭，包括清水、雙氧水（50-80ppm）、酒精以及 70%的異丙醇都可使用，三星同樣不建議用戶直接將溶劑直接噴到產品上。

不過三星建議的清潔方式，僅適用於玻璃、金屬或陶瓷打造的產品，如 Galaxy 手機、平板和智慧手錶。Google則表示，如果手機上有灰塵或污漬，使用者必須先用乾布擦拭，才能使用溶劑。另外，Pixel手機的背面要去除污漬，可使用一點肥皂，或是眼鏡布來清潔手機的螢幕。

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(中時電子報)