台灣至今未對COVID-19（新冠肺炎、一稱武漢肺炎）採取普篩政策，不過包括南韓、德國都成功以普篩趨緩病例新增速度、降低死亡率，就連一度採取「佛系抗疫」的英國也大轉彎，宣布要在4月底前每日篩檢10萬例，推出像驗孕一樣簡便的居家檢測。而台灣清明連假各景區遊客爆增，台大公衛學院院長詹長權再次呼籲擴大檢測範圍。

一個月前，英國還說找出每起病例不是第一要務，但在英國新冠肺炎病例超過4萬例、首相強森都確診，還得入院檢查之際，強森改口：「篩檢很重要。」承諾要達到每日檢測10萬例的遠大目標，對比目前日檢1萬例，足足擴大10倍。

官方態度急轉彎，關鍵原因之一是連醫療人員都無法確定自己是否染病，而不敢輕易踏進醫院，導致人手大缺。英國官方已購入1,750萬份居家抗體檢測，這種像驗孕棒的試劑，標榜只要15分鐘、從手指取一滴血滴入試劑就知道結果，不需要任何專業訓練。一旦測出血液中有抗體，就能恢復上班、回歸正常生活。

居家檢測像驗孕一樣簡便，可靠嗎？

其實早在3月初，就有科學家發表這類驗孕棒式試劑的研究成果，預計上市後每份售價將低於1英鎊（約台幣37元）。但當時表示仍在早期研發階段，至少需要6個月才能正式使用。現在英國政府卻急著要用，準確度立刻遭到英國媒體質疑，《衛報（The Guardian）》引述參與試劑效果驗證的科學家說法表示，市面上販售的居家試劑，還沒有任何一種完全可靠，即使有90％的準確度，也是在醫院針對有明顯症狀的病人使用，才這麼有效。

英國官方一度信心滿滿表示，民眾幾天內就能在網路和實體藥妝店買到這些試劑，但衛生大臣漢考克（Matt Hancock）隨後坦承驗孕棒式試劑「還不夠好」，淡化驗孕棒式試劑的重要性。其實英國民眾現在能自費購買的試劑不只於此，但恐怕所費不貲。

驗孕棒式的居家篩檢雖然簡便，但準確度受質疑。（圖片來源：pixabay）

倫敦企業Rightangled研發出的居家試劑可直接寄送到府，採用的是傳統的咽喉擦拭液採檢，使用者跟著影片示範將棉棒深入咽喉，再將檢體放入滅菌袋中寄回，3天後就能知道檢測結果。

只是每份要價200英鎊（約台幣7,400元），即使以半價提供給醫護人員，也要台幣3,000多元，恐怕不是人人負擔得起，但CEO賽博亞（Abdullah Sabyah）表示，短短一週內就有數千份訂單湧入。

另一家Diagnostics for the Real World則研發了檢測機器森巴2號（Samba II），研發人Helen Lee強調使用方式「像煮飯一樣簡單」，同樣以棉棒採檢，90分鐘就能知道結果，收費38美元（約台幣1,100元）。但Helen Lee表示大量生產仍有困難，並不是資金不夠，而是原物料不足。

她直言目前全球都受限於試劑原物料的供應，「就好像海嘯侵襲全世界，但不是人人有救生衣。」

德國抗疫的超前部署受各界讚揚。（圖片來源：pixabay）

除了原物料不夠，普篩也要和時間賽跑。根據《紐約時報》報導，德國一週可篩35萬例，尤其感染風險最高的醫護人員更進行常規性篩檢，為了簡化流程，有些醫院將醫護每10人分為一組，進行「區塊篩檢」。

方法是將10份檢體都混合在同一份保存液中，再檢驗這份保存液中是否帶有新冠病毒，一旦發現病毒，就表示10人中至少1人確診。接著一個一個採檢、確定到底是誰染病即可。反過來說，只要這份保存液不帶新冠病毒，一次就能排除10人的染病可能，等於瞬間將檢驗量能擴大10倍。

新冠肺炎目前在德國的致死率只有1.4％，遠低於義大利的12％，以及英、法的10％，及美國的2.5％。即使是同樣實行普篩的南韓，1.7％的致死率仍略高於德國。

清明連假後恐出現破口，台灣需要普篩嗎？

至於台灣，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中仍表示以居家檢疫優先，表示只有當疫情到「社區個案人數暴增」和「感染源不明者」如雨後春筍般出現時，才會考慮普篩。

不過清明連假期間各景區遊客爆增，各界都擔心已出現破口。台大公衛學院院長詹長權再次建議擴大檢測範圍，他認為政府目前採用被動檢測方式，無法有效掌握人群中誰是感染者、誰是未感染者，建議優先檢測3類人員：

1.醫院重症病人、長照機構長者

2.廣泛接觸群眾的超商店員、送貨員、司機

3.確診個案的所有接觸者，以及所在地區的抽樣民眾

詹長權也呼籲政府對入境者採取全面檢測。台灣能不能像德國一樣超前部署、維持抗疫成果，清明連假後或許就是分野。

資料來源：CNN、Daily Mail、The Guardian、New York Times

(中時電子報)