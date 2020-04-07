美國總統川普一再吹捧瘧疾藥物「奎寧」治療新冠肺炎病毒的療效，導致這類藥物陷入短缺。有鑑於此，美國各州政府紛紛採取禁止囤藥或限制開立數量的措施，希望確保需要此藥的紅斑性狼瘡與類風濕關節炎患者用藥無虞。

川普5日在記者會上再次提及「羥氯奎寧」（hydroxychloroquine）的神奇、強大功效，宣稱此藥不僅能治療新冠肺炎，同時也能用於防範感染。

儘管目前少有證據顯示，羥氯奎寧本身或搭配其他藥物具備治療或防範感染新冠肺炎的效果，但川普還是卯足全力推薦，反正「嘗試一下又沒損失」。

自上個月底起，美國至少20州政府開始實施緊急規定，禁止囤藥行為並限制開立藥量，希望減輕羥氯奎寧與氯奎寧（chloroquine）供應壓力，確保自體免疫患者有藥可用。

藥劑師表示，羥氯奎寧與氯奎寧3月時供應出現短缺，原因是全美醫生開始利用此藥治療肺炎，而在川普再三推薦後，藥物短缺情況恐怕只會加劇。

(工商 )