據外媒報導，《哈利·波特》的作者J.K.羅琳在自己的推特自稱，自己在過去的兩個星期中經歷了所有的症狀，但現在已經痊愈。她還向網友推薦自己當醫生的丈夫告訴她的呼吸法，完全不要錢，但是對該病症造成的呼吸困難療效非常顯著。

根據北京日報引述外媒報導，J.K.羅琳小說改編的電影《神奇動物在哪里3》的拍攝工作也因為新冠肺炎疫情而中斷。羅琳說，自己治療期間一直聽從醫生丈夫的建議，緩解呼吸系統症狀，並把女王醫院的You Tube視頻鏈接分享給網友。

(中時電子報)