快訊》新竹縣新豐鄉轎車撞貨車 釀2死車禍 23:062020/04/06 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新豐鄉新和路和池府路交叉路口發生轎車撞貨車的死亡車禍，轎車嚴重毀損。（消防局提供／羅浚濱新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新豐鄉新和路和池府路交叉路口發生轎車撞貨車車禍，2名男子送醫仍告不治。（消防局提供／羅浚濱新竹傳真） 新竹縣新豐鄉新和路和池府路交叉路口，6日晚上9時40分許發生轎車撞貨車的車禍，轎車上2名男子重傷受困車內，消防人員趕到現場將2人送往醫院急救，依回天乏術。 據警消指出，開白色豐田車的是一名18歲男子，駕駛座旁是名20多歲的男子，行經新和路和池府路交叉路口時，疑車速過快或天雨路滑失控，撞到一輛大貨車的右邊車身。 轎車右側幾近全毀，2名男子重傷受困車內，消防人員據報趕抵現場，花費一番功夫將2人救出，分送湖口仁慈和東元醫院急救，因傷重仍告不治，車禍發生原因由警方調查處理中。 (中時 ) #新竹 #新豐 #男子 #轎車 #車禍 #消防人員 #消防 也許您會感興趣 推薦閱讀 縣府砸3億 點亮竹北海岸線 04:102020/04/04 地方新聞 徒手捕捉大蟒蛇 她拎起來像包包爆紅 08:102020/04/05 日常 1年26件住宅火災因它無傷亡 中市購置3萬顆助弱勢 11:482020/04/05 生活 台積電研發重鎮 惠宇新竹高鐵特區推新案 04:102020/04/06 證券．權證 消防防疫演練 侯籲勿鬆懈 04:102020/04/06 地方新聞 中市購3萬顆住警器助弱勢 04:102020/04/06 地方新聞 台東消防隊員發燒上吐下瀉 消防分隊一度「封隊」24小時 10:532020/04/06 生活 斗六家樂福前警匪追逐 2歹徒3警受傷 14:442020/04/06 社會 快速道路轎車故障堵車流 中和警協助排除解壅塞 19:262020/04/06 社會 雲林斗六平交道火車衝撞轎車 1人受困 20:102020/04/06 社會 社會熱門新聞 板橋驚傳男學生墜樓 曾傳簡訊給老師道別 - 社會 鄭文燦發怒 中壢居檢男搭高鐵到台南 恐被罰100萬 - 社會 快訊》新竹縣新豐鄉轎車撞貨車 釀2死車禍 - 社會 社會10點檔》「兄醃妹頭」藏公廁 夜半驚聞淒慘女哭聲 - 社會 陸生散布恐嚇陳時中訊息 調查局：持續追查台生散布 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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