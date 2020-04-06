新豐鄉新和路和池府路交叉路口發生轎車撞貨車車禍，2名男子送醫仍告不治。（消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣新豐鄉新和路和池府路交叉路口，6日晚上9時40分許發生轎車撞貨車的車禍，轎車上2名男子重傷受困車內，消防人員趕到現場將2人送往醫院急救，依回天乏術。

據警消指出，開白色豐田車的是一名18歲男子，駕駛座旁是名20多歲的男子，行經新和路和池府路交叉路口時，疑車速過快或天雨路滑失控，撞到一輛大貨車的右邊車身。

轎車右側幾近全毀，2名男子重傷受困車內，消防人員據報趕抵現場，花費一番功夫將2人救出，分送湖口仁慈和東元醫院急救，因傷重仍告不治，車禍發生原因由警方調查處理中。

(中時 )