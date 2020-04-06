波音公司剛獲得美國海軍3架MQ-25無人空中加油機的新訂單，這份合約價值8470萬美元，使MQ-25的製造總數達到7架。

海軍情報網(Navy Recognition)報導，MQ-25稱為「黃貂魚」(Stingray ,也譯魟魚、魔鬼魚)，是美國海軍的空中加油系統（CBARS）計畫，而該計畫又源於早期的無人機載監視和打擊機（UCLASS），只是後來美國海軍決定將其簡化成無人加油機。

參與計畫的包括洛馬、通用原子、波音和諾格公司，結果由波音的設計構型得標。2018年，美國海軍與波音公司簽訂8.05億美元的合約，製造4架做為測試機。

Boeing's MQ-25 Stingray Prototype for US Navy Aerial Refuelling Drone Compititon - CBARS & UCLASS

波音公司MQ-25計劃負責人布約德（Dave Bujold）表示：「我們很榮幸海軍對我們的設計和性能充滿信心，追加飛機數量就是最明顯的肯定。」

MQ-25最近結束了第一輪飛行測試，從而在不同的速度和高度下，飛行了近30個小時，證明飛機的滯空時間符合性能標準。接下來將對MQ-2加裝空中加油相關套件，其中包括在左翼下方安裝的空中加油站（ARS），至於ARS系統的飛行測試，將於今年晚些時候恢復。

目前美國航空母艦甲板上並沒有專用的空中加油機，目前是由F/A-18E超級大黃蜂戰機，加裝加油套件來取代，但是如此一來，就佔用了一台可以作戰的戰機，而且滯空時間也不夠長，因此MQ-25加油機的角色有其必要。

(中時電子報)