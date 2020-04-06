35歲英國女歌手黛菲（Duffy）在2008年以《Mercy》一曲走紅，並三度提名葛萊美獎，卻在2011年後突然消聲匿跡，今年2月她在IG發文自曝當年消失樂壇的真相，是因被歹徒囚禁甚至下藥性侵，6日更寫下3600字長文詳述過程，希望能幫助到有同樣創傷的人。

黛菲2月曾透露自己消失歌壇多年的真相，是因曾被綁架迷姦，讓她大受打擊，6日再詳細交代經過以及痛苦的心路歷程，並說近來受新冠肺炎疫情影響，全球陷入低落情緒，提醒網友若不想心情受到影響，就不要繼續看下去。

黛菲表示約2010年準備推出第二張專輯時，那年生日她在餐廳被下藥，接著被送往國外，期間她完全不記得自己怎麼被送到車上甚至飛機上，到了國外，犯人將她關在飯店並加以強暴，她清楚記得過程的痛楚。

雖然黛菲曾想趁對方睡覺時逃走，但她不知道自己身在哪裡且身無分文，又怕犯人去追捕她，最後只能跟著對方再飛回國內，後來她在自己家中再度被犯人下藥性侵。

一開始黛菲不敢報警，怕犯人會報復殺她，期間還受到兩次恐嚇威脅，後來她終於提起勇氣報案並求助心理諮商師，黛菲認為隱藏這段經歷可能更會摧毀她的人生，公開後希望能重拾失去多年的微笑，「現在我能夠放下這十年，過去的事就讓它留在過去，希望不會再有人問『Duffy發生什麼事？』現在你們都知道了，而我終於自由了。」

(中時電子報)