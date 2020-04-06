伊朗外交部發言人穆薩維6日表示，伊朗永遠不會為新冠肺炎疫情向美國求助，美國應解除對伊制裁。

穆薩維在電視新聞發布會上說：「伊朗從來沒有、也永遠不會向美國求助抗擊疫情…不過美國應該取消所有加之於伊朗的非法單邊制裁。」

伊朗政府稱，美國的制裁妨礙了伊朗遏制新冠肺炎疫情的努力，並敦促其他國家和聯合國呼籲美國解除制裁。

針對美國願意援助伊朗的提議，伊朗最高領袖哈米尼回應稱，美國的提議令人感到奇怪，伊朗不會接受；如果美國真心想幫伊朗，應立即取消制裁。

美國日前多次放話稱，願幫助伊朗應對新冠肺炎疫情，但伊朗總統魯哈尼等多名伊朗官員皆予以拒絕，並指控美國對伊朗的制裁嚴重傷害了伊朗民眾的健康和生活，且導致伊朗無法購買抗疫所需的藥品及物資，「美國若真心想幫助伊朗，就 應立即取消制裁」。

伊朗6日新增2274例新冠肺炎確診病例，累計確診60500例；新增死亡136例，累計死亡3739例。

(中時 )