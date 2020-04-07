國民黨公開海選「數位行銷科技長」，今天進行初選。黨主席江啟臣今天開直播說，將在103位應徵者中進行選拔，會在本週六進行決選，下週三公布最後決定人選，雖然「數位諸葛亮」只有一位，但歡迎其他應徵者未來繼續跟國民黨保持合作。

江啟臣今與國民黨文傳會主委王育敏、革命實踐研究院院長羅智強直播。江啟臣說，國民黨公開海選「數位行銷科技長」的活動收到103位應徵者的履歷，他要代表國民黨向應徵者表達感謝之意。

他開玩笑說，徵求「數位」行銷科技長，不是中文的好幾位，是只有一位，但「諸葛亮」可以很多，他在履歷中看到很多年輕輩，在網路行銷、政策論述上都滿有潛力，未來有機會也希望跟所有應徵者保持合作。

江啟臣說明，海選有7位評審，包含他與王育敏、羅智強，還有4位外部評審，包含前立委許毓仁、來自業界行銷公司的執行長、文化大學廣告系教授鈕則勳、宜蘭大學資訊工程系副教授夏至賢等。

江啟臣也說，今晚7位評審從103位應徵者中篩選出進入第二階段的應徵者，週六會用整天時間進行第二階段決選，進行面試，找出國民黨要的「數位諸葛亮」。

王育敏說，看到這麼多人投履歷，很感動，也很期待，就算沒入選，以後也可以合作。羅智強則以「先生不出，如國民黨何？」表達對數位科技長的期許。

(中時 )