曾在台中海派酒店上班的沈女有酒店版昆凌的稱號，但她因為設局1名恩客簽賭，讓恩客欠下鉅額賭債，結果因此名聲全臭，她上岸後騙性不改，轉向詐騙設計師。1名美女設計師小希為了沈女，率領師傅連夜趕工裝潢，驗收時卻被對方母女惡意控訴，揚言不拿30萬元出來擺平，就要把個資跟照片PO上臉書爆料。

本刊調查，沈女行徑相當惡劣，還暗示小希「我哥剛出獄」等言語，另一方面沈女又使出溫柔攻勢，想盡辦法逼小希自動認錯，但小希決定不能再畏懼對方的威逼恐嚇，最後一狀告上法院要求還公道。

據了解，扮黑臉的沈母跟沈女哥哥約出小希談判，小希一到裝潢現場就被控制在房間裡不得自由進出，兩人出言怒嗆「要叫我們付錢是不可能的啦，妳不拿30萬出來擺平，否則就上臉書公告個資，讓妳難堪」，接著沈母還打電話叫警察到現場，嗆要提告小希，所幸警方到場才替小希解圍。

設計師小希因為拿不到裝潢費發訊息問沈女，結果沈女反嗆「我想妳不希望被PO爆料公社吧」，恐嚇意味濃厚。（圖／讀者提供）

而扮白臉的沈女則是用溫柔攻勢，不斷打電話給小希表示「裝潢的事讓我們全家都不愉快，我想妳也不想鬧到公司或是家裡，不然妳拿錢出來處理！妳也知道我哥哥剛假釋出獄，否則事情會很難收拾」。

小希表示，沈女想將30坪大的房子重新改建，強調主視覺要有大理石電視牆面、多功能收納櫃，小至廚房的五金材料都要雕花設計，重點是營造出五星級旅館的感覺，但上百萬元的裝潢費沈女只付了前金20萬元，之後就找藉口拖延不付款「我最近跟人有金錢糾紛，完工後再匯錢給妳。」讓小希相當氣結。

雖然如此，小希每天都率領10多位師傅按圖日夜趕工，將進度用手機傳圖片給沈女，沈母也天天到場監督，一切都相當順利，直到1月底進行驗收時，沈母表情突然「豬羊變色」，把美侖美奐的裝潢批評的一文不值，「她媽痛罵我這種爛設計根本是垃圾場」。小希難過的說。

小希施作完工後沈女又找人破壞，然後誣指都是小希的問題，要她再拿30萬元擺平。（圖／讀者提供）

小希為了此事，已推掉數百萬元的裝潢案件，上月也向台中市室內設計裝修商業同業公會尋求協助，並依律師的建議向沈女提告恐嚇跟返還工程尾款，且主動向台中市警方報案盼能繩之以法，把沈女及家人的惡行惡狀公布給社會大眾。

本刊依據小希所提供的沈女手機號碼致電求證，1名女子接通後先否認自己是沈女本人，但又表示號碼正確，當記者詢問對方是否有與人發生裝潢糾紛，對方沉默數秒後回應「沒有這件事」，還強調自己只有18歲、名下也沒有房屋，但此時電話旁傳來操台語口音的男子喊著「把電話掛掉啦！」電話隨即被掛掉，本刊馬上再連續撥打3次電話，再也無人接聽。

(中時電子報)