臉書社團《新店幫 ❤ 新店區 大坪林 七張 碧潭 安坑 深坑 石碇 坪林 烏來》版主，日前貼出藥局外大排長龍買口罩照片，質疑政府何時可讓人民脫離苦這種日子，遭社團成員圍剿。不過他無懼圍剿，再度發文批評，既然可以送歐美1000萬個，不如先送民眾兩週14個。

這名版主日前發文抱怨，「請問英明睿智的蔡政府，還要多久才可以讓民眾脫離每週排隊一兩個小時，只能買三片口罩的苦日子…」，遭到眾多社團成員圍剿，轟他人在福中不知福、有時間排隊不會去網購等等。

不過他無懼砲轟，4日再貼出排隊買口罩照片，並表示「兩個月了，既然產量充足可以送歐美一千萬個，不如先送給民眾兩週14個，尤其是全國每週仍在辛苦排隊買口罩的可憐民眾」。

不意外，這篇發文再度遭到砲轟：「正義感爆棚的板主，可惜只出一張嘴。」、「只有你在藉機搞鬥爭而已」、「我每天看網路，口罩地圖，好多藥局都有剩，實話是，走去5分鐘內就買到，樓主為啥要選排隊的去買？」、「網購很方便喔......我們全家一次買 沒排過隊」。

不過也有人贊同他：「一天0.64片，還不謝主隆恩？不給咱這些死老百姓一天1片是因為我們會浪費啦！與其被死老百姓浪費不如捐給沒有邦交的各國，感謝政府感謝黨！」、

另有網友提問：「不解！為何不能即到即拿，不是說還能贈給國外嗎？」，版主也回覆：「之前是產量不足 我們不忍苛責 ... 現在產量充足到可以送人了 就是不先送給國內民眾 還不許說了 很奇怪吧」。

(中時電子報)