數位化潮流來臨，以往消費習慣也悄悄改變，加上行動支付愈來愈與生活貼近，主力推動綁定金融卡的「台灣Pay」去年與四大超商合作推出「掃台灣Pay 超．即．給．利」優惠活動後，繼續打造行動支付大平台，與陽信銀行合作，只要完成指定任2筆交易，就能輕鬆拿200元回饋金。

行動支付更貼近生活，購物繳費更輕鬆

現代人手一機，透過行動支付就能來完成生活大小事，台灣Pay主打綁定金融卡，觸及更多沒有信用卡的一般用戶，並使用QR code掃碼支付，提供轉帳購物、消費扣款、繳費等多元服務。

陽信銀行也與台灣Pay攜手合作，自2020年4月1日起至12月31日或額滿為止，於活動期間使用陽信行動網銀之「Sunny Pay（台灣Pay）」，綁定帳戶首次交易且達以下交易任2筆，包括QR Code掃碼支付或出示付款碼購物，或是帳單進行QR Code掃碼繳費，每筆交易金額達新臺幣50元以上，只要達成條件，每個「金融帳號」回饋金新臺幣200元，限量前1,000個帳戶，活動詳情請洽陽信官網。

只要民眾達成活動條件，回饋金就會依照「完成時間」，於「指定時間前」轉入客戶交易當下綁定之「金融帳號」：

陽信銀行與台灣Pay攜手合作，於「指定時間前」完成活動條件就有機會賺取回饋金。

陽信銀行新一代行動網銀e點就通，理財聰明省錢不費力

綁定金融卡消費，保證花費不會超支，使用數位帳戶和行動網銀的帳務功能，快速查詢消費明細，了解帳戶金錢流向，聰明花錢，更能存錢。

因應新零售時代來臨，陽信銀行積極發展金融科技(Fintech)，從客戶日常使用情境，推出新一代行動網銀，提供e指登、e掃付、e起發、e即推、e專頁、e買匯等六大特色服務，並以SunnyPay作為支付方式，簡單消費之餘，每筆消費明細清楚，取代繁瑣記帳。

陽信銀行行動網銀APP提供用戶指紋、人臉辨識及手勢圖形解鎖您的網銀帳號，不必擔心被他人偷看，更不會忘了密碼，取代必須親自到銀行抽號碼牌、臨櫃更改的麻煩手續。

陽信銀行行動網銀APP利用Sunny Pay，就能便利使用網路轉帳、收款，查看匯率、買賣外幣，與朋友聚餐時，不用繁瑣的計算金額，Sunny Pay直接幫您分攤付款，還可以發紅包給親朋好友。

陽信銀行行動網銀APP給您即時帳務通知，任何一筆進帳都能馬上知道，進帳及消費都能立即確認，節省繁瑣的記帳時間，還貼心提供夜間靜音功能。能根據您的偏好，設計專屬的APP首頁，將最常用的功能選單放在首頁，省去翻找功能的時間，讓民眾理財更有道。

(中時電子報)