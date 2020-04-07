他用600元買正比 開心抱回23萬

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(范佐意攝)

運彩足球「正確比數」(簡稱「正比」)玩法自從「2018世界盃足球賽」有很多中大獎的報導後，廣為大家流行，有愈來愈多的投注朋友把「正比」結合「過關組合」當「樂透」買抱回大獎，今天就舉1個最近的例子來跟大家分享一下他的買法。

足球「正確比數」玩法說明。(台灣運彩提供)

運彩足球「正確比數」是賠率相對高的一種玩法，少則5、6倍，多則500倍，如果再搭配「過關組合」(註)投注中獎，獎金往往都非常可觀，就好像是中樂透一樣，加上中獎機會相對高，因此廣受大家喜愛。

過關組合玩法說明。(台灣運彩提供)

(註)「過關組合」投注方式，就是消費者可以擇定2場以上(最多到8場)的比賽，同時購買「過1關(又稱單場)」、「過2關」、「過3關」、「過4關」…、「過8關」等組合。這樣的投注方式結合了「過關」與「組合」，其中「過關」(又名串關)是可以讓賠率連續相乘獎金變大、「組合」則可讓中獎的機會提高，把兩者結合在一起，就是所謂的「過關組合」，是一種可以兼顧「中獎機會高低」及「中獎金額大小」的投注方式。

600元大抱回23萬元獎金。(台灣運彩提供)

2/9新北市新莊的投注站就有1位消費者選了2場他認為會打出高比分的足球比賽，分別是「AC米蘭 Vs. 國際米蘭」以及「奧林匹克里昂Vs. 巴黎聖日耳曼」，鎖定「正確比數2：4」的選項，以600元「過關組合」買「AC米蘭 Vs. 國際米蘭2：4賠率55倍」、「奧林匹克里昂Vs. 巴黎聖日耳曼2：4賠率20倍」及其串關(賠率55X20=1,100倍) 3個組合(C 2取1＝2，C 2取2＝1)，每個組合200元，比賽結果全部命中，開心抱回235,000元。

23萬中獎彩票。(台灣運彩提供)

足球「正確比數」簡單、好玩、獎金高，可以「單買」，也可以搭配「過關組合」當樂透買，希望您也能開心抱回大獎。

(中時電子報)